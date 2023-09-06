Armada Praxis Yalıkavakspor Kadınlar Süper Kupa'yı Kazandı
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa maçında Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenen Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu.
Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim
Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar
Kastamonu Belediyespor : Merve Erbektaş, Nurşah Sancak, Beyzanur Türkyılmaz 3, Cansu Akalın, Sinem Vatan Güney, Burcu Dindar 3, Serpil İskenderoğlu 6, Nurceren Akgün Göktepe 3, Betül Yılmaz 6, Yaren Berfe Göker, Yasemin Şahin, Kevser Bektaş, Ceren Demirçelen 3, Büşra Işıkhan, Emine Gökdemir 4
Armada Praxis Yalıkavakspor: Rombescu, Gözde Seven, Buket Seven, Yasemin Özgür 5, Perihan Topaloğlu Acar 2, Yeliz Özel 7, Zehra Oğuz, Sude Karademir, Fatma Akgün 1, Tuana Akman, Ece Sözmen 1, Chebbah 10, Kübra Sarıkaya 2, Ümmügülsüm Bedel 1, Mancic 2, Edanur Burhan 3
Devre: 16-14
İki dakika cezası alanlar: Emine Gökdemir ( Kastamonu Belediyespor ), Yasemin Özgür, Mancic, Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavakspor)
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenen Armada Praxis Yalıkavakspor kazandı.
Geçen sezonun lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-14 geride tamamlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü yakaladı ve müsabakadan 34-28 galip ayrılmayı başardı.
Maç sonunda kupa seremonisi yapıldı. Büyük sevinç yaşayan Armada Praxis Yalıkavakspor'a madalya ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.