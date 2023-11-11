Armada Praxis Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda İtalya'yı yendi
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EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını 36-27 yendi. Türkiye temsilcisi, müsabakanın ilk yarısını da 14-13 önde tamamladı. Rövanş maçı ise 19 Kasım Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak.
EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını 36-27 yendi.
Sporthalle Süd Brixen Salonunda oynanan müsabakanın ilk yarısını da Türkiye temsilcisi, 14-13 önde geçti.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Kasım Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Spor