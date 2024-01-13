Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup etti. İlk yarıyı 16-11 önde tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, rövanş maçını 20 Ocak Cuma günü oynayacak.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Armada Praxis Yalıkavak'ın 16-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın rövanşı 20 Ocak Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.