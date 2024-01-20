Üye Girişi
Haberler

Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup etti. İlk maçta da galip gelen Armada Praxis Yalıkavak, çeyrek finale yükseldi.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup etti.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Armada Praxis Yalıkavak'ın 14-8 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta ise Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 yenmişti.

Bu skorla Armada Praxis Yalıkavak, kupada çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

Spor Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Zeytinburnu adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title