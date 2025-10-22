Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 29-24 Yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u evinde 29-24 mağlup etti. İlk devre Üsküdar'ın 14-13 üstünlüğüyle sona ererken, Yalıkavak ikinci yarıda gerçekleştirdiği etkili performansla galibiyeti elde etti.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor