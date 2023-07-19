Armada Praxis Yalıkavak Spor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Portekiz ekibiyle eşleşti

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele verecek olan Bodrum temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor, Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul ekibiyle eşleşti. İlk maç 23 Eylül'de Bodrum'da, rövanş maçı ise 30 Eylül'de Portekiz'de oynanacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası'nın kuraları EHF'nin Viyana'da bulunan merkezinde çekildi. Bu sene EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele verecek olan Bodrum temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor'un rakibi de çekilen kura ile belirlendi. 4'ü ülkemizden toplam 64 takımın yer aldığı Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yalıkavak, Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul ekibiyle eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 23 Eylül'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda, rövanş maçı da 30 Eylül'de Portekiz'de oynanacak. Yalıkavakspor geçen sezon hentbolda Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanmıştı.