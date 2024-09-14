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Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u Deplasmanda Yenerek 3. Haftayı Kazançla Geçti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 9-8 önde kapatan konuk ekip, çekişmeli geçen maçtan galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 9-8 önde tamamladı.

Çekişmeli mücadelenin yaşandığı müsabakadan konuk ekip, 21-20 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

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