Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u Deplasmanda Yenerek 3. Haftayı Kazançla Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 9-8 önde kapatan konuk ekip, çekişmeli geçen maçtan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 9-8 önde tamamladı.
Çekişmeli mücadelenin yaşandığı müsabakadan konuk ekip, 21-20 galip ayrıldı.