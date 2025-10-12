Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 30-27 Mağlup Etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-27'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 15-13 önde kapatan konuk takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Armada Praxis Yalıkavak'ın 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 30-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor