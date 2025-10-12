Haberler

Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 30-27 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-27'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 15-13 önde kapatan konuk takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-27 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Armada Praxis Yalıkavak'ın 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 30-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.