Armada Praxis Yalıkavak Kadın Hentbol Takımı İtalya'ya gitti

Armada Praxis Yalıkavak Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. turunda İtalya'nın SSV Brixen Sudtirol takımı ile yapacağı maç için İtalya'ya hareket etti.

Armada Praxis Yalıkavak Kadın Hentbol Takımı, 11 Kasım Cumartesi günü EHF Avrupa Kupası 3. turunda deplasmanda İtalya'nın SSV Brixen Sudtirol takımı ile yapacağı ilk maç için Brixen şehrine gitti.

Lig maçları ve Avrupa kupası maçları kapsamında 8 günde 3 karşılaşma yapacak takım, yoğun antrenman temposu ardından hava yoluyla İtalya'ya hareket etti.

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, yaptığı açıklamada, Avrupa Kupası için zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İtalya liginin lideri ve formda takımı Brixen karşısında Bodrum'da oynanacak olan rövanşa avantajlı skorla çıkmak istiyoruz. Rakibimiz İtalya liginde lider olsa da bizler de teknik kadromuza ve sporcularımıza güveniyoruz. Bodrum'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Binnaz Karakaya'da oynanacak ikinci maçta, tüm sporseverleri 'Denizin Kızları'na destek olmaya davet ediyoruz."

Kulüp asbaşkanı Selim Yıldız da Brixen'den gururla döneceklerini düşündüklerini anlattı.

Antrenör Kıvanç Özcan da 8 haftada 3 karşılaşma oynayacaklarını, daha önce de takım olarak Avrupa kupalarında bu yollardan geçtiklerini ve yine aynı şekilde daha iyi sonuçlar almalarının mümkün olduğunu dile getirdi.