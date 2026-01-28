Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'deki 10. hafta erteleme maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 30-29'luk skorla mağlup etti. İlk yarıyı 14-12 önde tamamlayan Armada, maç sonunda galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor