Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'yı konuk edecek
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, rövanşta galip gelmek için mücadele edecek.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, yarın sahasında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem ikilisi Metodija Ilievski ve Mihajlo Ilievski yönetecek.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Pavilhao Luz Salonu'nda oynanan ilk maçta, Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'ya 33-29 yenilmişti.