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Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'ya yenildi

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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Portekiz'in Benfica takımına 33-29 yenildi. Rövanş maçı ise 17 Mart Pazar günü Bodrum'da oynanacak.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda karşılaştığı Portekiz'in Benfica takımına 33-29 yenildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Pavilhao Luz Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi takım 19-17 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın rövanşı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Mart Pazar günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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