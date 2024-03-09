Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'ya yenildi
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Portekiz'in Benfica takımına 33-29 yenildi. Rövanş maçı ise 17 Mart Pazar günü Bodrum'da oynanacak.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda karşılaştığı Portekiz'in Benfica takımına 33-29 yenildi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Pavilhao Luz Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi takım 19-17 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın rövanşı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Mart Pazar günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanacak.