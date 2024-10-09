Armada Praxis Yalıkavak, Anadolu Üniversitesi'ni Yenerek Süper Lig'de Farkı Açtı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-22 mağlup etti.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-13 üstün tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı 37-22 kazandı.