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Arkasspor'un rakibi Halkbank

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Arkasspor'un rakibi Halkbank

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki maçında Spor Toto ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak ilk 4'teki yerini kaybeden Arkasspor yarın evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki maçında Spor Toto ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak ilk 4'teki yerini kaybeden Arkasspor yarın evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan mavi-beyazlılar kazanarak moral bulmayı hedefliyor. CEV Challenge Kupası'nı hafta içi finalde ıskalayıp ikincilik elde eden Halkbank 68 puanla namağlup zirvede, Arkasspor ise 47 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Spor Toto, Halkbank, Sigorta, Spor, Haberler

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