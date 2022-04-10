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Arkasspor kupa aşkına

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Arkasspor kupa aşkına

AXA Sigorta Erkekler Voleybol Kupa Voley'de adını son 4 takım arasına yazdıran Arkasspor, Sivas'taki organizasyonda yarın final arayacak.

İZMİR (DHA) -

AXA Sigorta Erkekler Voleybol Kupa Voley'de adını son 4 takım arasına yazdıran Arkasspor, Sivas'taki organizasyonda yarın final arayacak. İzmir temsilcisi yarı finalde eşleştiği Ziraat Bankkart'la final için karşılaşacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Yarı finalin diğer maçında ise aynı salonda saat 17.30'da Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto rakip olacak. Yarı finalde rakiplerini yenen takımlar 13 Nisan Çarşamba günü finalde kupa için karşılaşacak. Efeler Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip Play-Off maratonu öncesi hem kupa hem moral arayacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

voleybol, Sigorta, İzmir, Sivas, Spor, Haberler

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