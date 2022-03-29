Arkasspor'a 1 puan yetecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkasspor'a 1 puan yetecek

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
 - Güncelleme:
Arkasspor'a 1 puan yetecek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün evinde 3-1 mağlup ettiği lider Halkbank'ın namağlup unvanını sona erdirerek yeniden 4'üncü sıraya yükselen Arkasspor, normal sezonun son haftasında 1 puan daha alması halinde ilk 4'e kalarak şampiyonluk umudunu koruyacak.

İZMİR (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün evinde 3-1 mağlup ettiği lider Halkbank'ın namağlup unvanını sona erdirerek yeniden 4'üncü sıraya yükselen Arkasspor, normal sezonun son haftasında 1 puan daha alması halinde ilk 4'e kalarak şampiyonluk umudunu koruyacak. Ligde 17 galibiyetle 50 puan toplayan İzmir temsilcisi, cuma günü Allpower Akü Cizre Belediyespor deplasmanında 2 set alıp sahadan 3-2 yenik ayrılsa bile 51 puana ulaşıp 4'üncü basamaktaki yerini koruyacak.

Arkasspor'u 17 galibiyetle 3 puan geriden takip eden 47 puanlı 5'inci sıradaki Spor Toto ise Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında mücadele edecek. Ligde lider Halkbank, zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta ve 3'üncü sıradaki Ziraat Bankkart bitime 1 hafta kala ilk 4'teki yerlerini garantilerken, son bileti Arkasspor ya da Spor Toto alacak. Mavi-beyazlılar, adını ilk 4'e yazdırması durumunda yarı finalde saha dezavantajıyla lider Halkbank'la 3 maç yapacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Efeler Ligi, Halkbank, Sigorta, İzmir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title