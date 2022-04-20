Arkas tarihinin 8. kupasını kazandı

İZMİR (İHA) - Voleybolda Türkiye'ye ve İzmir'e ilkleri yaşatan Arkas Spor, tarihindeki 8. önemli kupayı da müzesine getirdi. Arkas Spor ekibi düzenlenen törenle, şampiyonluk kupasını Arkas Spor Başkanı Lucien Arkas ve Arkas Spor Asbaşkanı Bernard Arkas'a takdim etti.

Sivas'taki Kupa Voley'de önce Ziraat Bankkart'ı ardından finalde Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arkas Spor, İzmir'e 3. kez bu kupayı getirmenin mutluluğunu yaşarken tarihinin 8. şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 2006, 2007, 2013 ve 2015 yıllarında 4 kez lig şampiyonluğuna ulaşan mavi-beyazlı ekip, 2009 yılında Avrupa Erkekler Challenge Kupasını kazanarak voleybolda Avrupa Şampiyonu olan ilk erkek Türk takımı unvanını elde etmişti. Kupa Voley'i 2009 ve 2011'den sonra bu yıl da kazanan Arkas Spor, kupa koleksiyonunu 8'e çıkarmış oldu.

Arkas Holding binasında düzenlenen kutlama töreninde Arkas Spor ekibi kupayı Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve Arkas Spor Asbaşkanı Bernard Arkas'a takdim etti.

Törende konuşan Lucien Arkas, "12 sene evvel Glenn Hoag ile tanıştığımızda bu kadar uzun zaman bu başarıları birlikte yakalayacağımızı ümit ediyordum ama 12 sene beraberlik çok da nadirdir. Biz, bir bu kadar daha onunla çalışmak istiyoruz. Arkaslı gençlerin yetiştirilip Türkiye'de bir simge haline getirilmesinin en büyük nedeni Glenn'dir. Türkiye'de pek çok kulüpte Arkas altyapısından gelen gençleri görmek gurur verici. Gençlerimiz ancak aynı mantıkta bir yönetimle başarıya koşabilirler. Yönetimle antrenörleri uyum içinde olunca, o zaman gençlerimiz sadece oyuna odaklanıyorlar. Neticesi de bu oluyor. Gençlerimize daha fazlasına ulaşmak için çalışmaya devam etmelerini öğütlüyorum. Tüm Arkas Spor ekibine teşekkür ediyor ve hepsini tek tek tebrik ediyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Glenn Hoag ile aynı hedeflere inandıklarını kaydeden Bernard Arkas ise "Gençleri yetiştirme, altyapımızdan yetişen çocuklarımız ile A takımımızı kurma, kısa dönemli hedefler değil, orta-uzun vadeli ve sürdürülebilir hedefler üzerinde çalışma misyonuyla hareket ediyoruz. Bu da diğer yandan sabır ve çok çalışmayı beraberinde gerektiriyor. Arkas ailesi ve Glenn Hoag adına konuşursam, ikimiz de çok şanslıyız, birbirimizi bulduk" dedi.

Gleen Hoag: "Arkas, sporcuların yetiştirilmesi hedefiyle hareket eden kulüp"

Arkas Spor Teknik Direktörü Glenn Hoag da yaptığı konuşmada, "Arkas Spor gibi ana hedefi sporcu yetiştirmek olan bir kulüp ile karşılaşmak nadirdir. Genelde dönemsel başarılara odaklanılır ve uzun vadeli oyuncu yetiştirme hedefi arka planda kalır. Arkas Spor, sporcuların yetiştirilmesi hedefiyle hareket eden, gerçek misyonu bu olan bir kulüp. Arkas ailesi ile aynı değerlere inanıyoruz. Gençleri altyapıda yetiştirmek, onların katkısı ile başarılara ulaşmak ve sürdürülebilir hedefler üzerinde çalışmak. Dayanıklılık, en zor zamanlarda takım halinde durabilmek çok önemli. Arkas ailesi zor dönemlerimizde desteğini hep hissettirdi. Sakatlıklar, kaybedilen maçlar sonrasında hep yanımızdaydılar. Bu aile yapısının sonucunda da kupa geldi. Ekibimizi de kutlamak istiyorum. Teknik ekip süreci çok iyi yürüttü ve gelişimini sürdürdü. Tüm antrenörlerimize, sağlık ekibimize ve kulüpte görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu başarı gelemezdi. Önümüzdeki dönemde hep birlikte gelişmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

9. kupa için çalışmaya devam

Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayarak moral depolayan Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final etabı ilk maçında ise Ankara'da Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Arkas Spor, 21 Nisan Perşembe günü saat 15.00'te İzmir'de seyirci desteğini de arkasına alarak sahaya çıkacak. Mavi-beyazlılar; 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride tüm İzmirlileri bu keyifli karşılaşmada yanlarında görerek, 9. kupayı da müzesine getirmek istediklerini ifade etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor