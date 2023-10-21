Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile deplasmanda karşılaşacak

İZMİR,

EFELER Ligi'ndeki ilk maçında hafta içinde evinde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, yarın deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sezonun ilk deplasman maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Son iki sezonun lig şampiyonuna karşı hedefimiz, iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmak ve İzmir'e galibiyetle dönmek" dedi.