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Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara'nın CEV Kupası 16'lı final turu rakipleri belli oldu

Arkas Spor, Bulgaristan temsilcisi Neftohimik ile eşleşirken, Fenerbahçe Parolapara ise Avusturya'dan Hypo Tirol ile karşılaşacak. İlk maçlar deplasmanda oynanacak ve rövanşlar ise Türkiye'de gerçekleşecek.