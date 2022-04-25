Arkas Spor'un yeni rakibi Fenerbahçe - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkas Spor'un yeni rakibi Fenerbahçe

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Arkas Spor'un yeni rakibi Fenerbahçe

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final turu 3'üncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-1 yenilerek seride 2-1 geriye düşen ve final biletini rakibine kaptıran Arkas Spor, Play-Off 3-4 etabında Fenerbahçe HDI Sigorta ile rakip oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final turu 3'üncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-1 yenilerek seride 2-1 geriye düşen ve final biletini rakibine kaptıran Arkas Spor, Play-Off 3-4 etabında Fenerbahçe HDI Sigorta ile rakip oldu. Arkas, ilk maçını kazandığı seride özellikle ikinci maçı evinde tie-break sonucu son anda kaybedip üçüncü sınavda finalden oldu. İzmir temsilcisi yeni rakibi Fenerbahçe ile ilk maçına perşembe günü deplasmanda, ikinci randevuya ise 2 Mayıs Pazartesi günü evinde çıkacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu 3'üncü sırada tamamlayacağı seride 1-1'lik eşitlik halinde 3'üncü ve son müsabaka 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Arkas Spor, bu sezon Kupa Voley'de şampiyon olarak yeni sezonda CEV Kupası'na katılma hakkı kazandı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor, Fenerbahçe, Play Off, Halkbank, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title