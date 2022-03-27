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Arkas Spor'un konuğu Halkbank

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Arkas Spor'un konuğu Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın son karşılaşması yarın Arkas Spor ile Halkbank arasında İzmir'de oynanacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın son karşılaşması yarın Arkas Spor ile Halkbank arasında İzmir'de oynanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son 2 haftayı galibiyetle kapatıp, ilk 4'te yer almak istediklerini belirtti.

Rakiplerinin lider durumda olduğunu hatırlatan Özden, "Namağlup Halkbank önünde kazanmayı hedefliyoruz. Galibiyete olan inancımız tam ve bunu sahaya da yansıtacağız. Taraftarlarımızdan bu önemli maçta destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Halkbank karşılaşması, yarın saat 14.00'te başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Arkas Spor, voleybol, Halkbank, Sigorta, Spor, Haberler

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