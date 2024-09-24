Arkas Spor'un CEV Challenge Kupası Maç Programı Belli Oldu

Balkan Kupası'nı kazanan Arkas Spor'un CEV Challenge Kupası'ndaki maç programı belli oldu.

Balkan Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, Romanya ekibi Steaua Bükreş'i 3-1, Sırbistan temsilcisi Radnicki Kragujevac'ı 3-2 yendikten sonra finalde A Grubu lideri Bulgaristan takımı Beroe 2016'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Böylece CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Arkas Spor'un ilk turdaki maç programı belli oldu. İlk turda Finlandiya'nın AKAA takımıyla ilk karşılaşmasını 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynayacak Arkas Spor, rövanş maçına ise 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da çıkacak.

İzmir ekibi, turu geçmesi halinde Slovenya temsilcisi Panvita Pomgrad ile eşleşecek. - İZMİR