Arkas Spor'un 11 yıllık özlemi bitti

İZMİR (DHA) - İzmir'de erkek voleybolunun lokomotif kulübü Arkas Spor, Sivas'ta organize edilen Axa Sigorta Kupa Voley Finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek 11 yıl sonra eski adıyla Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Tarihinde daha önce 2009 yılındaki finalde Ziraat Bankası'nı, 2011'de ise Fenerbahçe'yi yenerek 2 kez kupa kaldıran mavi-beyazlılar, bu defa Galatasaray'ı mağlup ederek 3'üncü kez Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayarak hedefe ulaştı.

Finale yükseldiği 2013 ve 2015'te 2 defa kupayı Halkbank'a kaptıran Arkas Spor, bu sefer şeytanın bacağını kırarak büyük sevinç yaşadı. Efeler Ligi'nde 4 kez, Avrupa'da ise CEV Challenge Kupası'nda 1 kez şampiyonluk yaşayan İzmir temsilcisi, Kupa Voley'de elde ettiği 3'üncü şampiyonlukla birlikte koleksiyonuna toplamda 8'inci kupayı ekledi. Bu sezon ligde normal sezonda adını ilk 4'e yazdıran mavi-beyazlılar, şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi başardı.