Arkas Spor, üçüncülük mücadelesini İstanbul'a taşımak istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkas Spor, üçüncülük mücadelesini İstanbul'a taşımak istiyor

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Arkas Spor, üçüncülük mücadelesini İstanbul'a taşımak istiyor

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off üçüncülük mücadelesinin ikinci maçında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

İSTANBUL (AA) - Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off üçüncülük mücadelesinin ikinci maçında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında seride 1-0 geride olduklarını hatırlattı. Ancak taraftarlarının da desteğiyle seride eşitliği sağlamak istediklerini belirten Özden, "Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup ederek seriyi üçüncü ve son maça taşımayı hedefliyoruz. İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta mücadelesi yarın saat 15.00'te Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakadan galip ayrılması halinde ligi 3. sırada tamamlayacak. Karşılaşmayı Arkas Spor'un kazanması halinde ise serinin 3. ve son maçı 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Fenerbahçe, Arkas Spor, İstanbul, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title