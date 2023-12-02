Arkas Spor, Türşad karşısında çıkış arayacak

Efeler Ligi'nde son 4 maçını kaybederek düşüşe geçen Arkas Spor yarın evinde Türşad karşısında çıkış arayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 9 maçta 3 galibiyet alan Arkas Spor 8'inci sırada, 2 galibiyeti bulunan Türşad ise 10'uncu basamakta yer alıyor.

Hafta içinde CEV Kupası'nda Bulgaristan ekibi Neftohimik'i eleyerek moral bulan Arkas Spor, ligde de kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na kalarak güzel grafiğimizi sürdürdük. Bu başarımızı Efeler Ligi'ne de yansıtmak istiyoruz" dedi.