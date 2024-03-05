Arkas Spor, TÜRŞAD ile deplasmanda karşılaşacak
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Arkas Spor, yarın deplasmanda TÜRŞAD'la karşılaşacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyet için motivasyonlarının yüksek olduğunu ve oyuncularına güvendiklerini belirtti.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Arkas Spor, yarın deplasmanda TÜRŞAD'la karşılaşacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Spor Toto galibiyetinden sonra yarın TÜRŞAD'la karşılaşacaklarını belirtti.
Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu aktaran Özden, "Motivasyonumuz yüksek ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımıza güveniyoruz." dedi.
Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'ndaki TÜRŞAD-Arkas Spor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.