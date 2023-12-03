Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve 77 dakika sürdü.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Hoag, Canham, Gökçen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı)
TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Cansın Ogbai Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Filho, Lecat, İbrahim Emet (Muhammed Aray, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Kaan Bülbül)
Setler: 25-17, 26-24, 25-13
Süre: 77 dakika (23, 31, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.