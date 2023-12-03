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Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve 77 dakika sürdü.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Hoag, Canham, Gökçen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı)

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Cansın Ogbai Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Filho, Lecat, İbrahim Emet (Muhammed Aray, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Kaan Bülbül)

Setler: 25-17, 26-24, 25-13

Süre: 77 dakika (23, 31, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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