Arkas Spor, Spor Toto'ya konuk olacak
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off beşincilik mücadelesinde 1-0 geride bulunan Arkas Spor, yarın Spor Toto'ya konuk olacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Spor Toto'nun kazanması halinde beşincilik Ankara ekibinin olacak.
Müsabakadan Arkas Spor'un galip ayrılması durumunda serinin 3. ve son maçı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, beşincilik için seriyi son maça taşımak istediklerini belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.