Arkas Spor, Spor Toto deplasmanında galibiyet arıyor

İZMİR,

EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikten sonra hafta içinde CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Bulgaristan'da Neftohimik'i 3-0 mağlup ederek moral bulan Arkas Spor, yarın ligde Spor Toto'nun konuğu olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde iki takım da 8 maçta 3 galibiyet alırken, Arkasspor 7'nci Spor Toto ise 8'inci sırada yer alıyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ankara'da kazanarak İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.