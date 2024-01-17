Arkas Spor, Rio Duero'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 25-20 ve 25-23'lik skorlarla sonuçlandı. Arkas Spor'da en skorer isim 13 sayı üreten Efe Mandıracı oldu.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Ertuğrul Gazi, Efe, Grozer, Kartev, Hoag, Ahmet, Onurcan, Burutay, Canham, Gökçen, Ulaş Topbaşlı
RIO DUERO: Tous, Lopez, Zamorano, Flores, Cunha, Gomez, Martin, Abeytua, Pellicer, Salvador, Aulisi
SETLER: 25-22, 25-20, 25-23
SÜRE: 73 dakika (23', 24', 26')
Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 25-20 ve 25-23'lik skorlarla sonuçlandı. Arkas Spor'da en skorer isim 13 sayı üreten Efe Mandıracı oldu.