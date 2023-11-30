Arkas Spor, Neftohimik Burgas'ı 3-0 mağlup ederek tur atladı
Cev Kupası'nda mücadele eden Arkas Spor, deplasmanda 3-0 yendiği Bulgaristan ekibi Neftohimik Burgas'ı evinde çıktığı rövanş mücadelesinde de 3-0 mağlup ederek tur atladı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Dominik Biegajlo (İngiltere), Roman Marschner (Çekya)
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Burutay, Ertuğrul Gazi, Grozer, Efe, Kartev, Ahmet, Onurcan, Canham, Gökçen, Ulaş Onur Topbaşlı
NEFTOHIMIK BURGAS: Petrov, Ragin, Stanev, Kadankov, Simic, Khan, Dobrev, Yasen Petrov, Chavdarov, Stankov, Kordev, Nedyalkov
SETLER: 25-22, 25-17, 25-15
SÜRE: 61 dakika (21, 20, 20)
CEV Kupası'nda mücadele eden Arkas Spor, 16'lı Finaller Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Bulgaristan ekibi Neftohimik Burgas'ı evinde çıktığı rövanş mücadelesinde de 3-0 mağlup ederek tur atladı.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-17 ve 25-15'lik skorlarla sona erdi. Galibiyeti seyircisiyle kutlayan Arkas Spor, 8'li Finaller Turu'nda Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko ile eşleşti.