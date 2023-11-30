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Arkas Spor, Neftohimik Burgas'ı 3-0 mağlup ederek tur atladı

30 Kasım 2023 20:37 Son Güncelleme: 20:39 Abone Ol

Cev Kupası'nda mücadele eden Arkas Spor, deplasmanda 3-0 yendiği Bulgaristan ekibi Neftohimik Burgas'ı evinde çıktığı rövanş mücadelesinde de 3-0 mağlup ederek tur atladı.