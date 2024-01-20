Arkas Spor, lider Halkbank'ı konuk edecek
CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselen Arkas Spor, yarın Efeler Ligi'nde lider Halkbank'ı İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Arkas Spor, galibiyet serisini sürdürmek ve taraftarlarını destek için salona davet etmek istiyor.
CEV Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Arkas Spor, yarın Efeler Ligi'nde lider Halkbank'ı konuk edecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Son 2 maçında Galatasaray (D) ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek çıkış yakalayan Arkas Spor, dişli rakibini de dize getirip 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden ligin ikinci yarısında önemli galibiyetlere imza attıklarını belirterek, "Halkbank maçını da kazanarak serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi.