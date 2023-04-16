Arkas Spor kupa aşkına
Spor Haberleri
ERKEKLER Axa Sigorta Kupa Voley'in dörtlü finalindeki ilk maçta son kupa şampiyonu Arkas Spor yarın Bursa'da Halkbank'la karşılaşacak.
ERKEKLER Axa Sigorta Kupa Voley'in dörtlü finalindeki ilk maçta son kupa şampiyonu Arkas Spor yarın Bursa'da Halkbank'la karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Kazanan ekibin finale yükseleceğini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Geçen sezon Sivas'ta kazandığımız kupayı bu kez Bursa'da kaldırmayı hedefliyoruz. Halkbank'ı mağlup etmemiz halinde Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçının galibiyle finalde karşı karşıya geleceğiz. Ekibimize güveniyoruz" dedi.Arkas Spor, rakibini yenmesi halinde 18 Nisan Salı günü aynı salonda kupayı üst üste ikinci kez kazanmak için sahada olacak. İzmir temsilcisi ligde Play-Off yarı final etabında da Halkbank'la eşleşmişti.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor