Arkas Spor İç Sahada İstediği Performansı Gösteremedi

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.

Sezona 3'te 0 yaparak başlayan Arkas Spor, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet almayı başardı. İç sahada istediği performansı yansıtamayan İzmir temsilcisi, Efeler Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti ve rakibine 3-0 mağlup oldu. Daha önce de evinde Galatasaray ve Bursa Büyükşehir'e kaybeden İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilere de kaybederek sahasındaki 3. yenilgisini aldı. Arkas Spor, tek iç saha galibiyetini ise 4. hafta mücadelesinde Cizre Belediyesi'ne karşı elde etti.

Öte yandan Arkas Spor, ligin 9. haftasında 26 Kasım Pazar günü Spor Toto'ya konuk olacak. İzmir temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 4 maçın 2'sini kazanmayı başardı. - İZMİR