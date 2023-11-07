Arkas Spor, Halkbank'a konuk oluyor

İZMİR,

EFELER Ligi 3'üncü hafta erteleme maçında Arkas Spor, yarın Ankara'da Halkbank ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor galibiyetleriyle başlayan seriyi Halkbank önünde de sürdürmek istediklerini belirterek, "Başkentte iyi bir mücadele ve galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. Bu karşılaşma öncesi Arkas Spor, 4 maçta 2 galibiyet alırken, Halkbank 4'te 4 yaptı.