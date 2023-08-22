Arkas Spor, György Grozer'i transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezon öncesi dış transferde Macar asıllı Alman pasör çaprazı György Grozer'i kadrosuna kattı. Grozer, kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir voleybolcu olarak biliniyor.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Macar asıllı Alman pasör çaprazı György Grozer'e attırdı. Son olarak İtalya'da Vero Volley Monza forması giyen 38 yaşındaki voleybolcu için kulüpten, "Takımımıza hoş geldin György Grozer" mesajı paylaşıldı. Alman Milli Takımı ile Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, CEV Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, FIVB Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşayan Grozer, kulüp kariyerinde büyük başarılara imza attı.

Almanya ve Rusya liglerinde ikişer kez, Polonya, Çin ve Katar'da birer kez şampiyonluk kupası kaldıran György Grozer, Almanya'da 5 defa, Polonya'da 1 defa yılın voleybolcusu seçildi. Avrupa Ligi'nde en iyi skorer ve blokçu ödüllerini alan tecrübeli pasör çaprazı, Avrupa Şampiyonası'nda 1 kez, Asya Kulüpler Şampiyonası'nda 2 kez en iyi smaçör ödülene layık görüldü. Grozer, 2012 Londra Olimpiyatları'nda bir maçta 39 sayı kaydederek rekor kırdı.

YERLİLER DE AÇIKLANDI

Arkas Spor dış transferde anlaştığı yerli oyuncuları da açıkladı. Mavi-beyazlılar, Galatasaray'dan 28 yaşındaki libero Onurcan Çakır ve 27 yaşındaki orta oyuncu Ertuğrul Gazi ile sözleşme imzaladı.