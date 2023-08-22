Arkas Spor, György Grozer'i kadrosuna kattı

Arkas Spor, kariyerinde birçok başarıya imza atan 38 yaşındaki pasör çaprazı György Grozer'i transfer etti. Grozer, Alman Milli Takımı ile birçok başarıya imza attı ve kulüp kariyerinde de birçok şampiyonluk yaşadı.

Arkas Spor, kariyerinde birçok başarıya imza atan 38 yaşındaki pasör çaprazı György Grozer'i kadrosuna kattı.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezona kısa bir süre kalırken transferde hareketli günler geçiriyor. İzmir ekibi, sezonun ilk takviyesini Macar asıllı Alman pasör çaprazı György Grozer'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Kulüp ve milli takım kariyerinde birçok başarıya imza atan 38 yaşındaki oyuncu, Alman Milli Takımı ile Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, CEV Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, FIVB Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşarken, kulüp kariyerinde ise Almanya ve Rusya liglerinde ikişer kez, Polonya, Çin ve Katar'da birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. - İZMİR