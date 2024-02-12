Arkas Spor, Galatasaray ile Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaşacak

Arkas Spor, Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarında tur atlayacak 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından belirlenecek bir ilde yapılacak. Arkas Spor, Galatasaray'ı elemesi halinde yarı finalde Ziraat Bankkart- Spor Toto eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Kupa şampiyonu gelecek sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Tarihinde 3 kez Kupa Voley şampiyonu olan Arkas Spor aynı başarıyı 4'üncü kez tekrarlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor