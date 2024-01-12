Arkas Spor, Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra Ziraat Bankkart ile karşılaşacak

Efeler Ligi'nde ikinci yarıya deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek başlayan Arkas Spor, yarın evinde Ziraat Bankkart'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Hafta içinde CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında İspanya'da Rio Duero'yu 3-1 yenerek rövanş öncesi çeyrek final kapısını aralayan İzmir temsilcisi ligde üst sıraları hedefliyor. Ligde 14 maçta 7 galibiyetle 7'nci sırada yer alan Arkas Spor, 11 galibiyeti bulunan 3'üncü basamaktaki başkent ekibini dize getirmek istiyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir maç bizi bekliyor ancak taraftarlarımızın desteğiyle bu önemli engeli de aşacağımıza olan inancımız tam. Tüm İzmirli voleybol severleri salona davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan müsabakanın biletleri 75 TL'den satışa sunuldu.