Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı yarın Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında oynanacak ilk maçla başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı yarın Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında oynanacak ilk maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak serinin ilk maçı saat 15.00'te başlayacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım sezonu üçüncü bitirecek.

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasındaki serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.

Seride eşitlik halinde ise üçüncü karşılaşma 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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