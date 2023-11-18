Arkas Spor, Fenerbahçe'ye karşı galibiyet arıyor
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Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Arkas Spor yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Arkas Spor yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Biletler 75 TL'den satışa sunuldu. Ligde 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi alan mavi-beyazlılar, 7'de 7 yapan Fenerbahçe'ye ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor