Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta'ya mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın evinde serinin ikinci maçına çıkacak. İzmir ekibi galip gelip seriyi 1-1'e getirmesi halinde üçüncü ve son müsabaka 10 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seriyi kazanacak takım ligi 3'üncü sırada, kaybeden ekip ise 4'üncü sırada bitirmiş olacak.