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Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak

Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak

Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Etabı yarı final mücadelesinde Halkbank'a elenen Arkas Spor, yarın 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Etabı yarı final mücadelesinde Halkbank'a elenen Arkas Spor, yarın 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İkinci randevu pazar günü İzmir'de oynanacak. İki galibiyet alan takım ligi 3'üncü sırada bitirecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son maç 10 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İstanbul'dan galibiyetle dönerek seride 1-0 öne geçmeyi istiyoruz. Ekibimiz, İzmir'deki ikinci maça avantajlı çıkmak için sahada en iyi şekilde mücadele edecek. Takımımıza güveniyoruz" dedi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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