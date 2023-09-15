Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı oyuncuları sağlık kontrolünden geçirildi

Sezon hazırlıklarını sürdüren Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da oyuncular, sağlık kontrolünden geçirildi.

Takımın sağlık sponsoru Medicana International Hastanesinden yapılan açıklamada, Arkas Sporlu voleybolcuların İzmir Hastanesindeki rutin sağlık kontrolleri kapsamında, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak, burun, boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ile ekokardiyografi (EKO), efor, solunum fonksiyon testlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.