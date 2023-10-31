Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda 32'li final turu rövanş maçında Hırvatistan'dan Mursa'yı konuk edecek. İlk maçta galip gelen Arkas Spor, 16'lı final turuna adını yazdırmak için sahaya çıkacak.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Mursa'yı konuk edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda 32'li final turu rövanş maçında yarın Hırvatistan'dan Mursa'yı konuk edecek.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Rakibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Arkas Spor, yarın adını 16'lı final turuna yazdırmak için sahaya çıkacak.

Müsabakada hakem olarak Azerbaycan'dan Eldar Aliyev ile Arzu Uzatöz görev yapacak.

Bu eşleşmenin galibi bir üst turda CEV Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelen takımla karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 125. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 124 maçta 63 galibiyet ile 61 yenilgi yaşadı.