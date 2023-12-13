Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Çekya'dan CEZ Karlovarsko ile karşılaşacak. Müsabaka İzmir'de oynanacak.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda mücadele edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Çekya'dan CEZ Karlovarsko ile İzmir'de karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem olarak Azerbaycan'dan Fuad Aghayev ile İtalyan Rossella Piana görev yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip play-off turunda Rio Duero (İspanya)-Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 128. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 66 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.