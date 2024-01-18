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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası çeyrek finalinde Olympiakos ile karşılaşacak

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Arkas Spor, CEV Kupası'nda çıktığı 8 maçı da kazanarak çeyrek finale yükseldi. İzmir temsilcisi, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti ve ilk maçı Yunanistan'da oynayacak.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

CEV Kupası'nda bu sezon çıktığı 8 maçı da kazanan Arkas Spor, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. İzmir temsilcisi, çeyrek finalde Ziraat Bankkart'ın da yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada bitiren Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.

Arkas Spor, rakibiyle ilk maçını 30-31 Ocak veya 1 Şubat'ta Yunanistan'da, rövanşı ise 1 hafta sonra İzmir'de oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

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