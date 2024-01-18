Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası çeyrek finalinde Olympiakos ile karşılaşacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

CEV Kupası'nda bu sezon çıktığı 8 maçı da kazanan Arkas Spor, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. İzmir temsilcisi, çeyrek finalde Ziraat Bankkart'ın da yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada bitiren Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.

Arkas Spor, rakibiyle ilk maçını 30-31 Ocak veya 1 Şubat'ta Yunanistan'da, rövanşı ise 1 hafta sonra İzmir'de oynayacak.