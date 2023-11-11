Arkas Spor, Efeler Ligi'nde yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, bu sezon İzmir'de oynadıkları son 2 maçı kazandıklarını hatırlattı.

İzmir'deki bu serilerini devam ettirmek istediklerini belirten Özden, "Taraftarımızın desteğiyle bir engeli daha aşmak hedefindeyiz. Pazar günü tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı, saat 16.00'da başlayacak.