Arkas Spor, Daniel McDonnell ile yollarını ayırdı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor, ABD'li orta oyuncu Daniel McDonnell ile yollarını ayırdı. İzmir ekibi hafta içinde Mustafa Cengiz, Bertuğ Öndeş ve Caner Dengin'le de vedalaşmıştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ABD'li orta oyuncu Daniel McDonnell ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Daniel. Arkas Spor Erkek Voleybol A Takımımızın oyuncusu Daniel James McDonnel'a 2 sezon boyunca takımımıza verdiği değerli katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi hafta içinde Mustafa Cengiz, Bertuğ Öndeş ve Caner Dengin'le de vedalaşmıştı.