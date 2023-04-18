Üye Girişi
Haberi Paylaş
Arkas Spor'dan Kupa Voley'e veda

Arkas Spor'dan Kupa Voley'e veda

Spor Haberleri

Axa Sigorta Kupa Voley'in dörtlü finalindeki ilk maçta Arkas Spor Bursa'da oynanan müsabakada Halkbank'la karşılaştı ve müsabakayı 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Axa Sigorta Kupa Voley'in dörtlü finalindeki ilk maçta Arkas Spor Bursa'da oynanan müsabakada Halkbank'la karşılaştı ve müsabakayı 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ligin normal sezonunu dördüncü sırada tamamladı ve Kupa Voley'in dörtlü finaline katılmaya hak kazandı. Halkbank'la eşleşen İzmir temsilcisi, finallerin oynandığı Bursa'da saat 16.00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkisiz başlayan İzmir temsilcisi 3 sette de varlık gösteremeyince zorlu müsabakayı 3-0 kaybederek Kupa Voley'e veda etti. Öte yandan Arkas Spor, geçtiğimiz sezon finalde Galatasaray'ı 3-2 kaybederek şampiyon olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor Halkbank Sigorta Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title